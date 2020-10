Ibrahimovic: la Roma è la squadra a cui ha segnato più gol

In carriera Zlatan Ibrahimovic ha segnato 10 gol alla Roma che è, al pari del Parma, la sua vittima preferita in Serie A

Zlatan Ibrahimovic lunedì sera affronterà la Roma, non una rivale qualunque per il centravanti svedese che in carriera ha realizzato 10 reti ai giallorossi. Un bottino che definisce il club capitolino la vittima preferita, insieme al Parma, tra le formazioni attualmente in Serie A.

In Italia solo al Palermo (attualmente in Serie C) Zlatan Ibrahimovic ha siglato più reti: dodici.