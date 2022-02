ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ibrahimovic ha ancora dolore: improbabile il recupero con l’Inter. Lo svedese continua a lavorar in palestra, nel derby tocca a Giroud

Zlatan Ibrahimovic difficilmente sarà in campo contro l’Inter. Come spiega La Gazzetta dello Sport il dolore al tendine non passa e per ora lo svedese ha lavorato soltanto in palestra.

Il Milan da parte sua non vuole rischiare di perderlo per i successivi impegni. Si scalda quindi Giroud che potrebbe giocare il suo primo derby da titolare.