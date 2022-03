Stefano Pioli intervenuto in conferenza stampa di vigilia del match con il Cagliari ha detto la sua sulla convocazione di Ibra con la Svezia

Stefano Pioli intervenuto in conferenza stampa di vigilia del match con il Cagliari ha detto la sua sulla convocazione di Ibra con la Svezia:

«Sta meglio rispetto a una settimana fa, anche se lui fa tanto lavoro individuale perché è giusto così. Sta meglio, poi vedremo che valutazioni fare. Sicuramente ha aumentato il suo minutaggio, non so se l’aumenterà anche col Cagliari. Non sono preoccupato per la Svezia, tutto quello che fa lo fa con convinzione ed entusiasmo. Se si sente deve assolutamente andare, per la sua condizione gli fa bene giocare. Convinto lui, convinto io al 100%».

