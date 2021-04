Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, è il giocatore con il maggior numero di duelli aerei vinti in Serie A

Anche nel match di ieri contro il Milan, Morten Thorsby è stato padrone dei duelli aerei. Contro Zlatan Ibrahimovic e compagni, infatti, il gigante norvegese ha mostrato una qualità che molto spesso viene sottovalutata, ma che nello svolgimento della partita è molto spesso determinante ai fini del gioco.

Secondo quanto riportato da SampNews24, il centrocampista della Sampdoria, inoltre, è per distacco il giocatore che ha vinto più duelli aerei in Serie A: ben 119 in 26 presenze. Al secondo e terzo posto in classifica si trovano Andreas Cornelius (93) e Sergej Milinkovic-Savic (92).