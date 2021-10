Zlatan Ibrahimovic vuole bissare il gol contro il Bologna. Domani lo svedese affronta il Torino, vero e proprio tabù personale

Zlatan Ibrahimovic a caccia di un altro gol. Dopo la rete al Bologna, l’attaccante svedese cerca una rete anche contro il Torino per continuare a far volare il Milan e bissare qualche record personale.

Dovesse segnare in questo incontro, il classe ’81 raggiungerebbe due traguardi in contemporanea: 150 gol in Serie A e 400 marcature nei campionati nazionali in cui ha giocato in carriera. Con la maglia del Milan però, l’attaccante svedese non ha mai segnato al club granata, una delle cinque squadre (su 29 affrontate nel campionato italiano) contro cui non ha trovato il gol in rossonero.