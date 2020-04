Ibrahimovic e Balotelli di nuovo assieme? C’è un’offerta per entrambi

Il futuro di Ibrahimovic e Balotelli potrebbe coincidere come in passato ai tempi dell’Inter ma questa volta in Brasile: ecco dove

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera il Vasco da Gama avrebbe intenzione di portare in Brasile sia Balotelli che Ibrahimovic e il club brasiliano sarebbe pronto ad avanzare la propria proposta ai due attaccanti.

Per la questione Ibra, lo svedese, come avrebbe confidato in questi giorni ai suoi conoscenti, starebbe attendono una proposta di rinnovo dal Milan che non è ancora arrivata. Sarebbe felice di restare in rossonero ma solo con una squadra competitiva e un buon progetto tecnico e non per fare il parafulmine.