Ibrahimovic, due desideri espressi per il 2022. E il rinnovo… Cosa si aspetta l’attaccante svedese dall’anno nuovo

Come scrive La Gazzetta dello Sport lo scudetto è in cima ai desideri di Zlatan Ibrahimovic per il 2022. Lo svedese si appresta a compiere 41 anni, si avvicina il momento dei conti finali.

Prima, a marzo, Ibra proverà a qualificarsi per il Mondiale del Qatar con la sua Svezia. I gialloblu dovranno prima battere la Repubblica Ceca e poi eventualmente Russia o Polonia. Ci sarà tempo poi eventualmente di parlare di un altro rinnovo col Milan, club dove si è sempre sentito apprezzato. La priorità ora è tornare in campo con la Roma.