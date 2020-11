Ibrahimovic contro Ronaldo: i numeri incredibili delle stelle di Milan e Juve

Sky Sport ha confrontato i numeri di Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo: le stelle eterne di Milan e Juventus

Ibrahimovic e Ronaldo hanno collezionato rispettivamente 6 e 5 presenze in questo campionato (529 minuti giocati dallo svedese contro i 380 del portoghese) per un totale di 10 reti per l’attaccante del Milan e 8 invece per CR7 attualmente primo e secondo nella classifica marcatori.

4 doppiette per Ibra e 3 per Cristiano Ronaldo che però ha effettuato tre tiri in porta in meno rispetto al centravanti svedese (13 contro 16). Il tutto condito da una media gol strabiliante che si è attualmente stabilita ad una rete ogni 56 minuti per Zlatan e una marcatura ogni 48 minuti per il fuoriclasse bianconero.