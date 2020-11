Ibrahimovic: «Complicato giocare anche il giovedì. Dopo l’infortunio…»

Ibrahimovic parla delle difficoltà avute nel giocare ogni tre giorni: manca forse un ricambio adatto al centravanti svedese

Zlatan Ibrahimovic stupito dal proprio fisico, come i ricercatori dell’Università che vogliono studiarlo, ma ammette le difficoltà avute nel giocare ogni tre giorni.

«Il mister fa le scelte, io le rispetto da professionista. E’ molto complicato giocare il giovedì in Europa League. Dopo il brutto infortunio al ginocchio non pensavo di tornare a giocare». Manca forse un ricambio adatto per il centravanti svedese, il Milan potrebbe agire nel mercato di gennaio per trovarlo?