Ibrahimovic: «Ci giochiamo lo scudetto, Maldini preme per il rinnovo»

Intervistato da Sky Sport in occasione della sfida tra Fiorentina e Milan, Zlatan Ibrahimovic ha commentato la partita:

«Molto importante vincere dopo una sconfitta. Siamo usciti dall’Europa League ma resta lo Scudetto e il campionato da giocarci. Oggi c’era spirito e mentalità, volevamo vincere a tutti i costi.

Eravamo 2-1 ma abbiamo rimontato. Mi sto prendendo le mie responsabilità in campo e fuori. Mi manca un po’ di ritmo partita ma la squadra ha retto bene e aiutato. Ora ci sarà la sosta per qualcuno e per altri no (ride ndr)».

Sulla Nazionale alla sua età: «Per me la felicità è giocare a calcio, la nazionale è un bonus. Il Ct è venuto anche a Milanello, abbiamo parlato un po’ in maniera molto diretta e ora sono convocato. Nessuno più gol alla mia età? Basta parlare della mia età, io sono Benjamin Button».

Sul rinnovo: «Mi sa che Paolo mi mette sotto pressione, vuole vedere quello che sto facendo in campo e meritare questo rinnovo. Scherzo, tutto è sotto controllo. Non abbiamo fretta».