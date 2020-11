Ibrahimovic: «Chiedo molto ai miei compagni, alcuni non reggono»

Ibrahimovic parla del rapporto con i compagni e di ciò che chiede ad ognuno di loro: «Non tutti reggono la pressione»

Intervistato dai canali ufficiali del Milan, Zlatan ibrahimovic ha parlato anche del suo modo di gestire lo spogliatoio e la pressione:

«Quando gioco porto in campo il mio carattere, la mia personalità e ovviamente anche le mie qualità. Metto molta pressione ai miei compagni. Cerco di tirare il massimo da ciascuno di loro. Alcuni la prendono bene, altri meno, altri ancora non reggono. Vanno in difficoltà perché rendono ad alto livello solo quando è necessario, invece io dico che dobbiamo farlo ogni giorno. Per me il modo in cui ti alleni è il modo in cui giochi».