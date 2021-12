Ibrahimovic Champions: niente record, ci riproverà il prossimo anno?

Ibrahimovic non riesce ad incidere e rimane a secco contro il Liverpool. Niente record di gol, ci riproverà il prossimo anno?

Il Milan perde contro il Liverpool ma la delusione più grande è quella di Zlatan Ibrahimovic che non riesce ad incidere come avrebbe voluto. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Il gigante svedese ha avuto pochissime chance per andare a segno. In caso di gol avrebbe realizzato il suo 50° centro in carriera in Champions League, rubando lo scettro a Francesco Totti. Ora non rimane che chiedersi: rinnoverà e ci riproverà nella prossima stagione?