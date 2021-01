Ibrahimovic è ad una sola rete dai 500 gol in carriera: i numeri incredibili del centravanti svedese sulla soglia dei 40 anni

Zlatan Ibrahimovic (499) è a una sola rete dal raggiungere quota 500 gol in carriera con i club, considerando tutte le competizioni: la squadra con cui ha segnato più gol è il PSG (156), segue a quota 81 proprio il Milan.

Zlatan Ibrahimovic, autore di cinque marcature multiple in questo campionato in nove match, potrebbe diventare il primo giocatore a realizzare almeno due gol in ben sei delle sue prime 10 gare stagionali di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Ibrahimovic ha preso parte a sette reti (cinque gol e due assist) con la maglia del Milan contro il Bologna in campionato, contro nessun’altra formazione è stato coinvolto in più gol con i rossoneri in Serie A, al pari di Inter e Cagliari.