Ibra: «Vado solo dove comando, non dove le parole non valgono niente»

Ibra a Sportweek, intervistato dal settimanale de “La Gazzetta dello Sport”, il quale in anteprima riporta le parole del campione

SOLO DOVE COMANDO- “Non so se c’è un altro club dopo il Milan, io non chiudo mai le porte. Ma vado solo in un posto dove comando, non in un posto in cui le parole non valgono niente. Ho ancora troppa passione per quello che faccio”. Così la rosea di questa mattina in anteprima.