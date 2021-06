Ibra, tra una settimana a Milanello: l’intervento è già il passato ed ora ancora qualche giorno di vacanza prima di rivedere i compagni

Ibra, tra una settimana a Milanello: l’intervento è già il passato ed ora ancora qualche giorno di vacanza prima di rivedere i compagni. Gazzetta dello sport di questa mattina lo mostra in forma e desideroso di tornare in campo come sempre.

CON SERSE COSMI- Un’immagine lo ritrae sorridente insieme a Serse Cosmi ad Ibiza, giorni di spensieratezza ma anche di desiderio di tornare ad allenarsi sul campo di Milanello, nonostante sia ancora evidente la benda al ginocchio: “Ibra non vede l’ora: tra una settimana sarà a Milanello. Ultimi giorni di vacanza per lo svedese, che ha fatto tappa a Ibiza con la famiglia. Pioli lo aspetta per il raduno rossonero”.