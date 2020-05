Ibra torna a Milano, ma l’Hammarby lo corteggia: «Tornerà? Probabile»

Ibra torna a Milano, ma all’Hammarby sperano credono fortemente in un suo ritorno: «Crediamo che voglia concludere la carriera da noi»

Zlatan Ibrahimovic ha fatto ritorno a Milano dove ora l’aspetteranno 15 giorni di isolamento prima di poter tornare ad allenarsi a Milanello. Zlatan però nel corso di questi due mesi in Svezia non è rimasto con le mani in mano allenandosi duramente sul campo dell’Hammarby, club del quale detiene metà della proprietà.

Esperimento più che riuscito per i dirigenti del club svedese che credono di poter rivere nuovamente Ibra nelle vesti di calciatore anche in futuro. A confermarlo è il direttore sportivo della società, Jesper Jansson, ai microfoni dell’Expressen: «Il fatto che lui sia venuto ad allenarsi qui ha portato tanti benefici. Ci ha permesso di ottenere titoli dei giornali in giro per il mondo e ha dato ulteriori motivazioni alla squadra. Vista la situazione non era semplice motivare i giocatori, ma poi è arrivato Zlatan ed è stato notato da tutti. Lui poi vuole anche sapere come lavoriamo, si informava. Questo ha rafforzato la mia impressione che sia venuto qui perché vuole fare qualcosa con Hammarby».