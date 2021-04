Ibra-Milan, un’infinità di motivi per continuare insieme: il progetto è solido e lo spiega bene Gazzetta dello sport di questa mattina

Ibra-Milan, un’infinità di motivi per continuare insieme: il progetto è solido e lo spiega bene Gazzetta dello sport di questa mattina.

CASA SUA- “Milano è casa sua, il Milan è casa sua- si legge a pag. 9- E la proprietà non ha posto impedimenti a un rinnovo di contratto che non è economicissimo, a sette milioni a stagione, che fanno sensazione per un giocatore agée, ma impattano poco sul bilancio visto il decreto crescita”.

I MOTIVI- Tutti sappiamo ciò che il giocatore rappresenta per il Milan, sia a livello di campo che di immagine, ad ogni modo il quotidiano elenca tutta una serie di motivi, fonti di spiegazioni indiscutibili: con questo rinnovo di contratto il risparmio aumenta. Un motivo finanziario in più per andare avanti con lo svedese, al di là degli aspetti tecnici e di marketing. La presenza di Zlatan in squadra, spiega la rosea, attira non soltanto attenzione mediatica, ma consensi da parte di compagni di squadra presenti e magari futuri.