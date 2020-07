Ibra: «L’importante è tornare in Europa l’anno prossimo». E su Pioli…

Zlatan Ibrahimovic ha parlato al termine della partita vinta contro il Sassuolo: ecco le sue parole ai microfoni di Sky

Zlatan Ibrahimovic ha parlato al termine della partita vinta contro il Sassuolo: ecco le sue parole ai microfoni di Sky: «Abbiamo vinto una partita difficile in un campo complicato, siamo felici perché volevamo continuare la nostra striscia e raggiungere il nostro obiettivo. L’Europa League? Se facciamo i preliminari l’anno prossimo fa lo stesso, l’importante è giocare in Europa l’anno prossimo. Mancano tre partite e nessuno mi ha parlato del mio futuro. Ci sono cose che non possiamo controllare, siamo tutti con il mister».

«Pioli resta? Non lo so qui le cose cambiano in fretta» al termine dell’intervista post-partita Ibra ha chiesto conferme riguardo al rinnovo di Pioli, il giocatore una volta appresa la notizia è apparso soddisfatto.