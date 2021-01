Ibra, il Cagliari per chiudere questo brutto periodo: ancora pazienza

Ibra, il Cagliari per chiudere questo brutto periodo: ancora un po’ di pazienza, nella speranza che questa sera la squadra soffra meno

Ibra, il Cagliari per chiudere questo brutto periodo: ancora un po’ di pazienza, nella speranza che questa sera la squadra soffra meno la sua assenza. Come riporta questa mattina Tuttosport, ieri lo svedese si è allenato parzialmente in gruppo mentre Pioli in conferenza ha detto di “non credere” che sarà disponibile per la partita. Il dubbio al momento resta, ad ogni modo ci sarà Leao, pronto a far dimenticare la sua assenza.

CAGLIARI- Fuori dal 22 novembre per un doppio infortunio, martedì potrebbe tornare in gruppo per la gara di Coppa Italia con il Torino, mentre lunedì 18 a Cagliari il ritorno in campo atteso ormai da quasi due mesi.