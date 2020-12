Ibra, con la Juve è possibile: ottimismo a Milanello dopo i primi timori, è quanto riporta questa mattina Tuttosport sulle sue condizioni

Ibra, con la Juve è possibile: ottimismo a Milanello dopo i primi timori, è quanto riporta questa mattina Tuttosport sulle condizioni del giocatore, intento prima a risolvere il problema legato alla lesione del bicipite della coscia sinistra ed ora la soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo, problema descritto accuratamente dal Medico Zanon, nella giornata di ieri.

OTTIMISMO- Dopo i primi timori, come riporta il quotidiano piemontese di questa mattina, a Milanello flirta un certo ottimismo, il che non significa che Ibra potrà essere in campo sicuramente contro la Juve ma che ci sono buone probabilità che le due settimane di sosta lo aiutino a recuperare al meglio per il 6 gennaio. Discorso diverso è ciò che riguarda la condizione atletica ma anche da questo punto di vista, Ibra non ha mai destato preoccupazioni.