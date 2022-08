I precedenti di Atalanta Milan: sarà il primo big match del campionato – VIDEO

Atalanta Milan è il primo big-match del campionato: ecco i precedenti – VIDEO

Atalanta Milan è il primo big-match del campionato e non solo per ragioni di prestigio. Entrambe le squadre hanno vinto alla prima giornata: i bergamaschi a Genova, i rossoneri in casa con l’Udinese.

Gasperini è rimasto particolarmente soddisfatto del secondo tempo con la Sampdoria, dove il neo-acquisto Lookman ha messo al sicuro il risultato ma anche il Milan ha fatto meglio nella ripresa nel giorno del suo debutto, passando dal 2-2 a una netta vittoria per 4-2. Lo stesso Pioli è rimasto soddisfatto di due nuovi elementi, lodando il modo con cui De Keteleare e Origi sono entrati in campo.