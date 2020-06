I grandi progetti del PSG spaventano mezza Serie A

Lo sceicco Al Khelaifi ha grandi progetti per l’estate. Il proprietario del PSG ha in mente una campagna acquisti faraonica

Lo sceicco Al Khelaifi ha grandi progetti per l’estate. Il proprietario del PSG ha in mente una campagna acquisti faraonica per far ripartire alla grande il club nella prossima stagione. Leonardo è convinto di riuscire a centrare qualche colpo in casa Milan: nella lista della spesa ci sono Bennacer, Paquetà e Theo Hernandez. Ma è un po’ tutta la Serie A a tremare per il maxi budget dei parigini. La Lazio potrebbe perdere Milinkovic-Savic, mentre la Juventus potrebbe subire una beffa per l’obiettivo Paul Pogba (che sembra voglia tornare in patria).