I calciatori più “fedeli” con il proprio club: c’è anche Donnarumma

Gianluigi Donnarumma è tra i calciatori più fedeli con il proprio club di appartenenza in Serie A. Lo rivela il CIES

Gianluigi Donnarumma tra i più “fedeli” in Serie A. Lo rivela un’analisi del CIES Football Observatory sul numero di gare disputate dai giocatori del campionato italiano con il proprio club. Il portiere rossonero è alla posizione numero 8 con 208 presenze con il Milan.

Un traguardo dal sapore strano in un momento in cui le strade tra il ’99 ed i colori rossoneri sono più che mai incerte. Le trattative per il rinnovo vanno avanti a rilento e la dirigenza intanto si è già tutelata.