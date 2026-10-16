 Hutchinson a Milan Tv: «Vittoria? Ne avevamo bisogno»
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Hutchinson a Milan Tv: «Vittoria? Ne avevamo davvero bisogno. Avevo una gran fame di giocare»

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Published 10 ore fa il 16 Ottobre 2026
By
Hutcinson

L’attaccante rossonero racconta la soddisfazione per il successo per 0-4 contro il Salisburgo: dalla ritrovata concretezza sotto porta alla gioia per aver giocato novanta minuti, con la voglia di continuare a crescere e mantenere questo livello di rendimento

Omari Hutchinson, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv al termine della larga vittoria per 0-4 contro il Salisburgo in Europa League. Il giocatore rossonero ha sottolineato l’importanza di un risultato che premia il lavoro della squadra, evidenziando i progressi nella fase offensiva e la soddisfazione personale per aver avuto finalmente spazio e continuità in campo.

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Omari, quanto serviva una vittoria così convincente alla squadra?

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«Penso che ne avessimo davvero bisogno. Abbiamo giocato bene durante le ultime partite, ma non siamo stati spietati davanti alla porta e non abbiamo concretizzato molte occasioni. Oggi lo abbiamo dimostrato. Il mister voleva proprio questo dalla squadra: fare una buona costruzione di gioco, ma anche chiudere le partite e segnare, e penso che oggi ci siamo riusciti. Avevo solo una gran fame di giocare oggi, ed era da tanto tempo che non giocavo tutti i novanta minuti. Mi sono divertito molto, credo sia stato così per molti dei ragazzi, e voglio continuare su questa strada mantenendo questa forma».

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