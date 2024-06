Hummels Milan, dalla Germania insistono: c’è una favorita in caso di addio al Borussia Dortmund. ULTIME

Hummels Milan, dalla Germania insistono: c’è una favorita in caso di addio al Borussia Dortmund. ULTIMISSIME

Direttamente dalla Germania arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Hummels, difensore in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund e che piace molto anche al Milan.

Secondo quanto riportato da Sky Sport De, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il difensore e il club tedesco. Nel caso in cui non dovesse essere trovato un accordo Hummels potrebbe lasciare la Germania, con la Serie A in pole position per lui.