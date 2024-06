Hummels Milan, non si placano le voci. E spunta anche questo SCENARIO a sorpresa: ultime sul difensore tedesco

Non si placano – fa sapere questa mattina Tuttosport – le voci dalla Germania relative a un possibile interessamento da parte del Milan per Hummels, centrale in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund.

Il difensore sarebbe nel mirino del club rossonero, a caccia di rinforzi nel reparto, ma potrebbe anche restare in Germania e rinnovare alla fine il proprio contratto con i gialloneri nel caso in cui dovesse salutare il tecnico Terzic.