Hummels Milan: il Dortmund non chiude la porta al possibile addio, la RIVELAZIONE

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Hummels. Il ds del Borussia Dortmund non chiude la porta all’addio

Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, si è così espresso ai microfoni de ilromanista.it sul futuro di Mats Hummels, difensore in scadenza accostato anche al Milan:

LE PAROLE – «Dobbiamo prima elaborare il dolore per la sconfitta in finale di Champions League. Non vanno prese decisioni in questi momenti. Aspettiamo qualche giorno e poi vediamo cosa succede. Ci incontreremo nei prossimi giorni per capire cosa fare. Al momento non c’è un piano definito, ne dobbiamo parlare con il giocatore»