Hubner: «Non mi piace l’atteggiamento di alcuni tifosi verso Romagnoli»

Dario Hubner, ai microfoni di Milan TV, ha parlato del Milan e delle critiche ricevute da Alessio Romagnoli: «Il Milan sta giocando bene da un anno e più. Non mi piace come sta venendo trattato Romagnoli, sta venendo crocefisso. Non mi sembra giusto dimenticare quello che ha fatto. Mi dà fastidio, mi metto nei suoi panni.

Per due settimane la gente non può cancellare tutto quello che ho fatto. Ora è fuori condizione e il mister gli avrà dato un po’ di riposo. Ci sta che un giocatore vada in difficoltà fisicamente, ma attaccarlo così mi sembra fuori luogo».