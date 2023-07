Hojlund United, fatta per il suo trasferimento! Era stato accostato al Milan

Rasmus Hojlund sarà un nuovo giocatore del Manchester United. Il danese era stato accostato in passato anche al Milan

Ci siamo per il passaggio di Rasmus Hojlund al Manchester United. Cessione record per l’Atalanta, che incassa 75 milioni di euro più 10 di bonus. Il danese era stato accostato in passato anche al Milan.

Come riferisce Fabrizio Romano, l’accordo tra i due club è stato ormai trovato. Il giocatore, invece, aveva già dato la sua parola ai Red Devils dieci giorni fa, accordandosi per un quinquennale.