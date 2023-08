Hjulmand Milan: la verità sul possibile colpo dei rossoneri! Cosa succede per il futuro del centrocampista del Lecce

Sembrava essere cosa fatta il suo passaggio allo Sporting CP, ma ora per Morten Hjulmand si riaprono diverse piste per il suo futuro. Secondo Calciomercato.com, il club portoghese resta in pole position per il suo arrivo, ma all’orizzonte potrebbero materializzarsi altre offerte.

Sul centrocampista del Lecce ci sono Fiorentina, che potrebbe perdere Amrabat nei prossimi giorni, e Fenerbahçe, così come il Milan lo valuta da diverso tempo. Nel caso in cui i rossoneri dovessero cedere Rade Krunic, ecco che virerebbero proprio su Hjulmand.