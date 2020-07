Highlights Milan-Juventus: segui il live di Milan News 24 e guarda in diretta le migliori azioni del match di campionato in programma questa sera allo stadio “Meazza” di Milano e valevole la trentunesima giornata di Serie A 2019/2020 a partire dalle ore 21;45.

80’ GOOOOOOAAAALLLLLL DI REBIC: erroraccio di Alex Sandro nelle cambio gioca che pesca Bonaventura fuori dall’area di rigore della Juventus. Dribbling e passaggio per Rebic che di prima tira e segna

67’ GOOOOAAALLLLLLL DI LEÃO: dribbling sulla sinistra e gol sul primo palo di Szcenczy per il portoghese. Milan ora in vantaggio: bellissima rimonta!

66’ GOOOOOAAAALLLLLLLL DI KESSIE: Ibrahimovic di sponda per Kessie dopo il passaggio di Calhanoglu allo svedese e l’ivoriano, dopo una bellissima serpentina in area di rigore della Juve, segna pareggiando il risultato

62’ GGGGGOOOOAAAAALLLLLLL DI IBRAHIMOVIC: rigore per il Milan dopo il controllo al Var sul fallo di mano si Bonucci. Ibra batte il rigore spiazzando nettamente Szczesny

53’ Gol di Ronaldo: palla lunga per Ronaldo che sfrutta l’incomprensione tra Kjaer e Romagnoli (si sono scontrati tra di loro, ndr.) e un altro volta palla al piede segna alle spalle di Donnarumma

46’ Gol di Rabiot: il francese anticipa Bennacer e supera in velocità Kessie e Theo. Una volta accentrato scarica un bellissimo tiro potente e a giro che si insacca sul sette

Adrien Rabiot has just scored this vs AC Milan.

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/rWgDc7AGYI

— GDE (@goaldenera) July 7, 2020