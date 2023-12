Highlights e Gol Milan Sassuolo: le immagini del match – VIDEO

Highlights e Gol Milan Sassuolo: le immagini del match disputato ieri a San Siro e vinto dai rossoneri – VIDEO

Il Milan chiude il proprio 2023 con una vittoria tra le mura amiche di San Siro: contro il Sassuolo finisce 1-0 in favore della formazione allenata da Stefano Pioli.

Per i rossoneri è sufficiente la rete realizzata da Pulisic nella ripresa per conquistare tre punti molto importanti per la classifica. Questi gli highlights del match.