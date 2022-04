Goleada del Milan Femminile contro il Pomigliano. Ecco gli highlights e gol del match vinto dalle rossonere

Al Vismara le rossonere tornano dopo la sosta con una vittoria roboante contro Pomigliano: 6-2 il risultato finale, maturato principalmente nel primo tempo, chiuso sul 5-1. Doppiette per Bergamaschi e Piemonte, sigilli di Adami e Stapelfeldt per il terzo successo consecutivo dopo quelli contro Fiorentina ed Empoli. Risultato mai in discussione e “sentenziato” già nella prima mezz’ora di gioco con un approccio deciso, convinto e da grande squadra.

#MilanPomigliano 6-2 ⚽ A stunning win for the Rossonere. Relive all the emotions ❤️🖤 ⚽ Un festival del gol! Riviviamo il match del Vismara ❤️🖤#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/tPDximTI5B — AC Milan (@acmilan) April 25, 2022



Il club rossonero ha pubblicato sui social gli highlights e gol del match vinto dalle rossonere