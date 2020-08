Hertha Berlino, parla l’allenatore: «Piatek deve diventare più presente ed efficace»

L’allenatore dell’Hertha Berlino Bruno Labbadia ha parlato della situazione riguardante il suo attaccante Krzysztof Piatek

Bruno Labbadia, allenatore dell’Hertha Berlino, ha parlato ai microfoni di Kicker della situazione riguardante Krzysztof Piątek. Queste le sue parole:

«Deve diventare più presente ed efficace. Krzysztof lavora molto duramente, ma le sue capacità devono entrare in gioco di più. Dobbiamo pensare a come metterlo nelle posizioni giuste e come dobbiamo giocare per assicurarci che venga coinvolto di più».