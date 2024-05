Hermoso Milan, il difensore PROPOSTO ad un altro club di Serie A! Lo spagnolo apre ad un futuro in Italia: il PUNTO sul suo futuro

Da alcuni mesi il nome di Mario Hermoso circola in orbita calciomercato Milan come possibile occasione a parametro zero per i rossoneri. Il difensore, infatti, si svincolerà dall’Atletico Madrid al termine del contrato e fa gola a diversi club della Serie A.

Stando a quanto riferisce il giornalista Marco Giordano su X, lo spagnolo sarebbe stato proposto al Napoli: il giocatore piace all’area tecnica ma lo stipendio da 6 milioni netti è considerato troppo alto. Nessuna offerta concreta dall’Arabia Saudita per il momento per lui, che adesso apre ad un futuro in Italia. Piace anche a Roma e Milan, mentre sono più defilate Juve e Inter (che devono prima operare cessioni importanti).