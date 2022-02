ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Helveg: «Scudetto all’ultima giornata, o Inter o Milan». Le dichiarazioni dell’ex terzino rossonero

Thomas Helveg, ex terzino del Milan, ha parlato a Tuttosport della corsa scudetto.

Le sue parole: «La strada è ancora lunga, il campionato è molto interessante. Credo che alla fine lo scudetto finirà a Milano. Non so se lo vincerà l’Inter o il Milan, ma di certo sarà una bella lotta, in cui potrebbe inserirsi anche il Napoli, anche se vedo i partenopei un po’ più staccati. Credo che si deciderà tutto nelle ultime giornate, se non addirittura all’ultima».