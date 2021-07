Hauge nel mirino della Sampdoria: il Milan spara alto. Jolly Damsgaard

Hauge è finito nel mirino della Sampdoria: il Milan chiede 15 milioni di euro per l’attaccante classe ’99. Possibile inserimento di Damsgaard nell’operazione

La Sampdoria prosegue i contatti con il Milan. Non solo per Andrea Conti, ma anche per Jens Petter Hauge, attaccante classe ’99 in uscita il cui costo è pari a 15 milioni di euro. I rossoneri non prenderanno in considerazione la cessione in prestito, poiché fiutano una ricca plusvalenza a un anno di distanza dall’acquisto del calciatore dal Bodo/Glimt per 4 milioni di euro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, per superare la concorrenza di Torino e Wolfsburg la Sampdoria potrebbe inserire nell’operazione anche il cartellino di Mikkel Damsgaard, la cui valutazione andrà comunque pareggiata mediante un’offerta in soldi dal Milan.