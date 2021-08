Hauge Milan, lunedì le visite con l’Eintracht. E la Samp vira su Pobega

Hauge si trasferirà all’Eintracht Francoforte per 12 milioni di euro. Possibile prestito alla Samp per Pobega: Bakayoko il sostituto

Ci siamo per il passaggio di Jens Petter Hauge all’Eintracht Francoforte. Le due società hanno trovato l’accordo sulla base di dodici milioni di euro e come riferisce Gianluca Di Marzio l’esterno sosterrà le visite mediche nella giornata di lunedì. L’ufficialità è attesa in serata.

POBEGA ALLA SAMP – Per quanto riguarda Tommaso Pobega, nelle ultime ore c’è stato un forte interesse della Sampdoria per il centrocampista. Il Milan è disponibile alla cessione del ragazzo ma solo con la formula del prestito perchè ne vuole continuare a detenere il cartellino. Se l’operazione andasse in porto, il Milan avrebbe individuato in Bakayoko il sostituto. Il centrocampista tornerebbe dal Chelsea con la formula del prestito secco.