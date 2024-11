Hamsik Milan, retroscena clamoroso di mercato: «Allegri stravedeva per me ma non si fece nulla». Le sue dichiarazioni

Intervistato questa mattina da La Repubblica nel giorno del match di Champions League del Milan contro lo Slovan Bratislava Marek Hamsik ha dichiarato:

LO SLOVAN – «Qui sono nato e diventato giocatore. Il mio primo gol vero l’ho segnato a 5 anni nella scuola calcio locale, dove ho fatto tutta la trafila giovanile fino a quando mi hanno notato i dirigenti dello Slovan, che oggi sfida il Milan in Champions».

MANCATO APPRODO AL MILAN – «Era il 2012, Allegri stravedeva per me, tant’è che poi provò a portarmi pure alla Juve. Non se ne fece nulla, ma non ho rimpianti».