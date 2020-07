Halilovic torna al Milan, ma non per restare: si muove il Benfica

Alen Halilovic tornerà al Milan, ma non per restare: secondo Di Marzio il Benfica fa sul serio per il talento croato

Alen Halilovic, dopo la stagione disputata in prestito con la maglia dell’Heerenveen in Eredivisie, è pronto a fare il proprio ritorno al Milan. Il club rossonero non pensa tuttavia a trattenerlo, sul fantasista croato si sarebbe infatti mosso un club importante: il Benfica.

Secondo quanto affermato da Gianluca Di Marzio, le aquile lusitane starebbero facendo sul serio per Halilovic che ha un contratto in scadenza con il Milan fissato per il 30 giugno 2021.