Haaland su Hauge: «E’ davvero forte e gioca in un bel club come il Milan»

L’attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland ha speso parole d’elogio per il compagno di Nazionale Hauge

Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Tra le varie questioni trattate, il norvegese ha parlato anche del compagno di Nazionale Jens Petter Hauge:

«Un vero talento, ha grande potenziale e sono felice perché gioca in un bel club come il Milan, in un campionato bellissimo come la Serie A. Lui è davvero forte, sono contento della sua crescita, è un mio amico».