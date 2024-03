Gyokeres Milan, avanti tutta! E il Diavolo ha da giocarsi una carta a sorpresa: ULTIME

Gyokeres Milan, avanti tutta! E il Diavolo ha da giocarsi una carta a sorpresa che le altre non hanno: ULTIME

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato Milan. I rossoneri, secondo quanto riportato quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport, starebbero puntando ora con decisione su Gyokeres.

Il bomber dello Sporting, valutato dal club di Lisbona non meno di 50 milioni di euro, fa gola al Diavolo che, per battere la concorrenza della Premier League in particolare, è pronto a giocarsi la carta Ibra. Lo svedese, connazionale di Gyokeres nonché suo idolo, può avere un ruolo cruciale nell’affare.