Gullit: «Ziyech? Ecco dove mi piacerebbe vederlo»

Ruud Gullit, ex leggenda del Milan, ha parlato del futuro di Hakim Ziyech, accostato anche ai rossoneri nel recente passato

Intervistato da Ziggo Sport, Ruud Gullit ha parlato così di Hakim Ziyech:

«Ziyech al Chelsea non ha mai giocato come fa abitualmente nel Marocco. A Londra lo costringono a giocare in posizioni che non lo valorizzano: dovrebbe agire sulla destra per raggiungere il suo miglior livello. Credo che in Liga tornerebbe ad esprimersi al massimo delle sue potenzialità: mi piacerebbe molto vederlo in Spagna, si adatterebbe perfettamente al modo di giocare del Barcellona».