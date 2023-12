Guirassy Milan, quotazioni in calo per l’attaccante dello Stoccarda! Il motivo

Guirassy Milan, quotazioni in calo per l’attaccante dello Stoccarda! Alcuni aspetti complicano il colpo per i rossoneri

Nonostante le notizie di oggi, sono in calo le quotazioni per un possibile arrivo al Milan di Serhou Guirassy. I motivi che fanno sì che l’arrivo del centravanti dello Stoccarda risulti alquanto complicato per i rossoneri già a gennaio sono diversi.

A parlarne è Peppe Di Stefano su Sky Sport. Il primo ostacolo è rappresentato dall’elevata concorrenza per l’attaccante guineano, poi l’ottimo rendimento di Jovic che sta convincendo tutti ed infine l’elevato ingaggio che il calciatore andrebbe a percepire. Riflessioni in corso in casa Milan, con Stefano Pioli che a gennaio potrà contare soltanto su Jovic, Giroud, Leao e Pulisic (visto l’infortunio di Okafor e l’assenza di Chukwueze che andrà in Coppa d’Africa). Ecco perché lo sforzo economico sul mercato potrebbe essere fatto, invece, sull’esterno.