Guirassy Milan: le CIFRE per portarlo da Pioli. Quanto devono pagare i rossoneri per strappare il giocatore allo Stoccarda

Come riferito da Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, sono presenti due clausole rescissorie nell’accordo tra Guirassy e lo Stoccarda, con l’attaccante che è balzato in cima alla lista dei desideri del mercato Milan per gennaio.

Chi vorrà acquistarlo a gennaio dovrà pagare meno di 20 milioni di euro, mentre per averlo in estate serviranno circa 20 milioni.