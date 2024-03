Guirassy Milan, non tramonta l’idea per l’attacco. Un aspetto può favorire il colpo della dirigenza rossonera

Non tramonta l’ipotesi Guirassy per l’attacco del Milan della prossima stagione. I rossoneri come noto vanno a caccia di un nuovo rinforzo che possa prendere il posto di Giroud e valutano con attenzione l’attaccante dello Stoccarda.

Cercato già in inverno ma poi sfumato in un nulla di fatto, Guirassy rappresenterebbe una soluzione a basso costo ma di qualità: la clausola da 20 milioni di euro, infatti, potrebbe incidere nella scelta dei rossoneri.