Guirassy Milan, comunicata la DECISIONE allo Stoccarda: lotta a due per l’attaccante ULTIME

Guirassy Milan, comunicata la DECISIONE allo Stoccarda: lotta a due per l’attaccante. Le ULTIME sul calciomercato rossonero

Aggiornamenti importanti per quanto riguarda il futuro di uno degli attaccanti seguiti dal calciomercato Milan, Serhou Guirassy. I dettagli di Plettenberg, giornalista di Sky De.

PAROLE – «Nella corsa per Serhou Guirassy , il Borussia Dortmund teme di più l’FC Arsenal – in questa fase! Guirassy non ha ancora preso una decisione definitiva. Nessun club ha ricevuto il suo impegno fino a stasera. Il Dortmund gli ha chiarito che è lui l’attaccante desiderato per quest’estate. Decisione prossima, dopo che Guirassy ha informato lo Stoccarda che lascerà il club in estate. Lo Stoccarda si aspettava quella decisione. I colloqui sono stati sempre onesti e aperti».