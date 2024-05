Guirassy Milan, rossoneri BEFFATI? Un club prepara il sorpasso, lo scenario che prende in contropiede il Diavolo

Guirassy-Milan, rischia di sfuggire il possibile arrivo della punta dello Stoccarda: il Borussia Dortmund prepara il blitz

Come riportato dal Corriere dello Sport, sul taccuino del calciomercato Milan resta ben presente anche il nome di Guirassy dello Stoccarda, soprattutto per l’appetibile clausola da 17.5 milioni di euro valida per l’estate.

Tuttavia i rossoneri nei prossimi giorni potrebbero essere beffati dal Borussia Dortmund: i tedeschi hanno già avvisato lo Stoccarda di voler attivare la clausola rescissoria e starebbero cercando l’accordo con la punta che chiede un ingaggio da 5 milioni di euro netti. Prossime settimane decisive.