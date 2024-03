Gudmundsson Milan, l’Inter ha trovato la carta per convincere il Genoa: le ULTIME notizie sul futuro dell’slandese

L’Inter è pronta a fare sul serio per Albert Gudmundsson, attaccante che si sta mettendo in mostra al Genoa e che è entrato da qualche settimana anche in orbita calciomercato Milan.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri per strappare il sì del Genoa potrebbero offrire in cambio il cartellino di Carboni, da far giocare in prestito almeno per una stagione e sul quale conservare un diritto di riacquisto. I rossoneri sono avvisati.