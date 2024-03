Gudmundsson Milan, l’islandese si sbilancia: «Futuro? Mai dire mai, mi piacerebbe giocare con quel giocatore». Le sue parole

Intervistato da Sky Sport, Albert Gudmundsson, stella del Genoa ed obiettivo del calciomercato Milan, ha parlato anche del proprio futuro.

LA VITA A GENOVA – «Ci sono molti scooter qui, una volta, mentre stavamo festeggiando la promopzione in Serie A, sono salito con un tifoso che si era offerto di portarmi, è stato bello. Vivere in centro ti mette più in connessione con la vita degli italiani. Amo il calcio, è stato il mio primo amore ed ero innamorato di Maradona, anche se non l’ho mai visto giocare. Non sono ai suoi livelli ma non sono male. Il fatto che le persone mi fermino non mi infastidisce, anzi, in Islanda ci conosciamo tutti e ci salutiamo sempre per strada».

SUL MATCH CON LA JUVE – «Il mio primo gol con la maglia del Genoa è stato contro la Juve, due anni fa a Marassi, ho provato grandi emozioni. E ho segnato anche quest’anno in casa. Dobbiamo ragionare da squadra, è importante fare risultato, non segnare. Domenica non sarà facile ma scendiamo in campo sempre per provare a vincere».

SU KOOPMEINERS ED IL FUTURO – «Nel calcio mai dire mai ma non lo so. Non conosco il suo futuro e a dire la verità neanche il mio. Sarebbe comunque bello giocare di nuovo con lui».